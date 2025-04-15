Посилаючись на закон про національну безпеку, адміністрація почала процес вивчення впливу імпорту напівпровідників і ліків.

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала розслідування щодо імпорту мікросхем і фармацевтичних препаратів. Американський лідер припустив, що результати можуть призвести до нових мит.

Видання The New York Times пише, що розслідування також торкнуться обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників, товарів, що містять мікросхеми, і фармацевтичних інгредієнтів.

Нові мита на напівпровідники і фармацевтичну продукцію будуть введені відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі від 1962 року, який дає змогу президенту запроваджувати торговельні обмеження для захисту національної безпеки країни.

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Напівпровідники використовуються для електроніки, авто, іграшок та інших товарів. США сильно залежать від чіпів, імпортованих з Тайваню та інших азіатських країн, і цю залежність демократи і республіканці називають серйозним ризиком для нацбезпеки.

Що стосується фармацевтики, то Трамп стверджував, що занадто багато життєво важливих ліків імпортується. Деякі ліки хоча б частково виробляються в США, хоча Китай, Ірландія та Індія є значними джерелами деяких видів фармацевтичних препаратів.

Трамп стверджує, що мита на чіпи змусять компанії перенести свої заводи в США. Деякі технологічні компанії відгукнулися на прохання президента будувати більше в Штатах.

Однак деякі критики сумніваються в тому, наскільки мита справді допоможуть зміцнити американську промисловість, з огляду на те, що адміністрація Трампа також погрожує скоротити гранти, надані фабрикам з виробництва чіпів адміністрацією Байдена. А іноземні уряди, такі як Китай, Японія, Південна Корея і Тайвань, активно субсидують виробництво напівпровідників за допомогою грантів і податкових пільг.

За даними асоціації глобальних постачальників напівпровідників SEMI, до 2028 року у світі планується відкрити 105 нових фабрик із виробництва мікросхем. 15 із них планують побудувати у США, а більшість - в Азії.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив мита щодо низки країн, хоча згодом надав "паузу" і залишив мита на рівні 10% на 90 днів, крім Китаю. Для Пекіна сукупна ставка мита становить 145%.

КНР збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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