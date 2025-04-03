Міністр фінансів США заявив, що у країни є перевага в торговельній війні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг інші країни від вжиття негайних заходів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита.

"Влаштуйтеся зручніше, зробіть глибокий вдих, не вживайте негайних заходів у відповідь", - заявив він в інтерв'ю Кейтлан Коллінз із CNN.

Він закликав почекати і "подивитися, до чого це призведе", оскільки, якщо буде вжито заходів у відповідь, це призведе до ескалації торговельної війни, в якій, за його словами, США матимуть перевагу.

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"Торгова війна залежить від країни. Але пам'ятайте, що історія торгівлі така, що ми - країна з дефіцитом. У країни з дефіцитом є перевага. Вони - країни з профіцитом. Традиційно країни з профіцитом завжди програють у будь-якій торговельній ескалації", - сказав Бессент.

Бессент попередив інші країни, що "робити що-небудь необдумано було б нерозумно".

Він також припустив, що мита можуть бути не постійними, і, на його думку, адміністрація Трампа "зачекає і подивиться, як усе розвиватиметься".

Раніше Європейський союз, Китай, Японія, Південна Корея, Колумбія та Мексика заявили, що відреагують на торговельні дії Трампа, а голова Комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланге назвав нові мита США "необґрунтованими, незаконними та непропорційними".

Нові мита Трампа - що відомо

Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуться до Штатів. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10, у цьому списку є також Україна.

Росія, КНДР і Білорусь у списку відсутні. Однак при цьому Трамп обклав митами практично безлюдні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом.

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