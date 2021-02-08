Меткомбінат імені Ілліча отримав сертифікат з безпеки і охорони праці від незалежних аудиторів.

Металургійний комбінат імені Ілліча, що входить до складу Групи компаній «Метінвест», отримав сертифікат, що підтверджує відповідність підприємства міжнародним стандартам системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці ISO 45001, який діятиме три роки.

Як повідомляє «Обозреватель" з посиланням на прес-службу компанії, сертифікаційний аудит на меткомбінаті проводили офіційні представники групи компаній TÜV SÜD в Україні ТОВ «Технічні та управлінські послуги».

"Життя і здоров'я співробітників - це головна цінність для нас. Для того, щоб побудувати ризико-орієнтоване підприємство необхідно постійно вдосконалюватися, впроваджувати нові технології, спрямовані на запобігання або зменшення небажаного впливу небезпечних факторів на кожному етапі виробництва. Тільки системний підхід - запорука успішної роботи підприємства і безпеки співробітників. Аудитори в черговий раз високо оцінили рівень організації в галузі охорони здоров'я та безпеки праці на комбінаті. Правильність наших дій підтверджена сертифікатом незалежного аудиту", - розповів директор з охорони праці, промислової безпеки та екології меткомбінату імені Ілліча Олег Астаф'єв.

Зазначимо, це вже не перше визнання досягнень "Метінвесту" міжнародними експертами. Так, у 2020 році провідне незалежне агентство досліджень, рейтингів і даних Sustainalytics вперше оцінило український металургійний гігант на ризики в галузі екології, соцполітики та корпоративного управління. В результаті аудиту "Метінвест" отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими спільнотами. Також було оцінено Корпоративне управління компанії та відзначено її дотримання високих стандартів бізнес-етики.

При цьому "Метінвест" увійшов до топ-10 престижного рейтингу Sustainalytics, в який потрапили серед 140 світових металургійних компаній.

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Автор: УНІАН