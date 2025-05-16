Дмитро Петровський

Рішення допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття у віддалених куточках України та вздовж автошляхів.

Уряд ухвалив постанову, яка серйозно пришвидшує будівництво базових станцій. Раніше процес отримання дозволу на їхнє розміщення міг тривати кілька років. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram-каналі.

"Одна з наших пріоритетних цілей до 2030 року — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Ухвалення постанови — ще важливий крок, щоб кожен українець завжди був на звʼязку. У місті, селі чи в дорозі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час воєнного стану оператори отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років. Це рішення допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття у віддалених куточках України та вздовж автошляхів.

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Терміни за які оператори отримуватимуть дозволи для розбудови мобільних мереж:

15 робочих днів замість 6 місяців — на об’єктах державного та комунального майна, наприклад, на даху будинку;

25 робочих днів замість 1,5 року — на державних та комунальних земельних ділянках.

У Мінцифри додали, що після отримання дозволу оператори можуть одразу розміщувати базові станції. Підготовка до аукціону, розробка проєктів землеустрою та інші кроки для отримання оренди майна або землі оператори мають пройти протягом воєнного стану та за 2 роки після.

Мобільний зв’язок в Україні: головні новини

Радник міністра цифрової трансформації України з питань електронних комунікацій Денис Поздняков розповідав, що за 2024 рік мобільні оператори побудували 3,4 тис. базових станцій мобільного зв'язку та забезпечили 4G-зв'язком більше 800 населених пунктів в Україні.

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За його словами, на покриття мобільного зв'язку, окрім війни, впливають географічні особливості та рельєф місцевості. Складний рельєф (гори, ліси, болота) може заважати передачі сигналу. Крім того, ускладнюють економічну доцільність будівництва базових станцій й розкидані населені пункти в сільських районах.

У лютому експерт у питаннях комунікацій Олександр Глущенко повідомляв, що за останній рік деякі тарифні плани подорожчали удвічі, а подекуди й утричі. При цьому він вважає, що мобільні оператори навряд чи й надалі суттєво підвищуватимуть ціни.

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