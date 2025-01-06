Уже 4,5 мільйона українців отримують кешбек від держави.

Українці в січні не отримають виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень. Загалом держава виплатить 436 мільйонів гривень.

У Telegram-каналі "Дія" зазначається, що в грудні українці накопичили на 180 мільйонів гривень більше кешбеку, ніж у листопаді. При цьому через особливості бюджетного процесу гроші перерахують на рахунки українців лише наприкінці лютого.

"Щомісяця на картку Національного кешбеку повертається 10% суми, яку ви витратили на українські товари. А їх сотні тисяч. Максимально за місяць можна отримати до 3 000 гривень кешбеку", - зазначено в повідомленні.

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Гроші можна витратити на:

комуналку;

донати;

військові облігації;

медицину;

освіту.

Зазначається, що вже 4,5 мільйона українців отримують кешбек від держави

Національний кешбек - головні новини

У вересні в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок.

Витратити кошти з цього рахунку можна на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплату комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Наприкінці листопада українці отримали виплати за жовтень на загальну суму 119,2 мільйона гривень, кошти отримали 1,22 мільйона українців.

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