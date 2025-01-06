Українці в січні не отримають виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень. Загалом держава виплатить 436 мільйонів гривень.
У Telegram-каналі "Дія" зазначається, що в грудні українці накопичили на 180 мільйонів гривень більше кешбеку, ніж у листопаді. При цьому через особливості бюджетного процесу гроші перерахують на рахунки українців лише наприкінці лютого.
"Щомісяця на картку Національного кешбеку повертається 10% суми, яку ви витратили на українські товари. А їх сотні тисяч. Максимально за місяць можна отримати до 3 000 гривень кешбеку", - зазначено в повідомленні.
Гроші можна витратити на:
- комуналку;
- донати;
- військові облігації;
- медицину;
- освіту.
Зазначається, що вже 4,5 мільйона українців отримують кешбек від держави
Національний кешбек - головні новини
У вересні в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок.
Витратити кошти з цього рахунку можна на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплату комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.
Наприкінці листопада українці отримали виплати за жовтень на загальну суму 119,2 мільйона гривень, кошти отримали 1,22 мільйона українців.