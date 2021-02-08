Маск має намір розповісти читачам історію Tesla та SpaceX.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск напише книгу про свої компанії.

Про це він повідомив у Twitter.

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"Настав час розповісти історію Tesla та SpaceX. Про Землю і Марс. Про засвоєні уроки», — написав Маск в одному зі своїх постів.

У коментарях бізнесмен підтвердив, що збирається написати книгу.

Business Insider зазначає, що у 2019 році Маск вже озвучував свої плани написати книгу про початок своєї кар'єри.

Зараз найпопулярнішою книгою про Ілона Маска є книга журналіста Ешлі Венса "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє", що вийшла у 2015 році.

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Автор: УНІАН