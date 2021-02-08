Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск напише книгу про свої компанії.
Про це він повідомив у Twitter.
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"Настав час розповісти історію Tesla та SpaceX. Про Землю і Марс. Про засвоєні уроки», — написав Маск в одному зі своїх постів.
У коментарях бізнесмен підтвердив, що збирається написати книгу.
Business Insider зазначає, що у 2019 році Маск вже озвучував свої плани написати книгу про початок своєї кар'єри.
Зараз найпопулярнішою книгою про Ілона Маска є книга журналіста Ешлі Венса "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє", що вийшла у 2015 році.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною в світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищила 200 мільярдів доларів.
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