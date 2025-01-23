Рівень інфляції у 2024 році сягнув 12%.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1% – до 14,5%. Про це на брифінгу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі в 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - сказав голова НБУ.

За його словами, інфляція у 2024 році сягнула 12%, ціновий тиск зберігається і на початку 2025 року.

Відео дня

"За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало і у січні. Високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками. Водночас посилювався і фундаментальний ціновий тиск", – додав Пишний.

Облікова ставка в Україні - що відомо

У червні 2024 року правління НБУ знизило облікову ставку з 13,5% до 13%. Тоді це рішення було ухвалене з урахуванням стриманих показників інфляції, триваючого поліпшення інфляційних очікувань та балансу ризиків для подальшої інфляційної динаміки.

31 жовтня правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Очікувалося, що це дозволить зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

12 грудня правління Нацбанку підвищило облікову ставку до 13,5% річних. Дане рішення було спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Вас також можуть зацікавити новини: