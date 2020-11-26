Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти - портрет Леоніда Каденюка.

Національний банк України випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

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Зазначається, що основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти - портрет Леоніда Каденюка, над яким напис - "Перший космонавт України".

Основне зображення зворотного боку - космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи.

"Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема-оптично змінний елемент SPARK у вигляді Земної кулі, - при зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього. Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком, зображенням земної кулі з материками", - йдеться в повідомленні.

Банкнота не є платіжним засобом.

Оновлені 20 гривень

25 вересня 2018 року Національний банк України ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень з оновленим дизайном та вдосконаленою системою захисту.

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Автор: УНІАН