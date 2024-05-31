Зазначають, що причиною для відмови могла стати інформація, що рибальські судна РФ можуть бути замішані в шпигунстві.

Росія отримала несподіваний удар від Європейського союзу. Російські судна, що постачають рибну продукцію, перестали пускати у великі порти ЄС.

Російське пропагандистське видання РБК повідомило, що в Асоціації судновласників рибопромислового флоту поскаржилися, що 16 травня судно, яке належить компанії "Арктик Шиппінг", що входить до одного з найбільших рибопромислових холдингів Росії "Норебо", отримало відмову під час спроби увійти до нідерландського порту Эмсхавен.

Зазначається, що судно мало всі необхідні документи, які відповідають вимогам ЄС, а це сертифікати на улов, форми державного портового контролю та інші. При цьому російським постачальникам запропонували використовувати "альтернативні шляхи доставки", але спроби змінити місце вивантаження на інший порт у Нідерландах - Валсен, або порти в Німеччині "також виявилися марними".

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Повідомляється, що причиною для відмови могла стати інформація, яка з'явилася в травні, що російські рибальські судна можуть бути причетні до шпигунської діяльності. Раніше судна РФ, що доставляють до Європи рибну продукцію, не підпадали під санкції.

"Голландські ЗМІ підняли відверто русофобську історію про те, що оновлена 2022 року Морська доктрина Росії нібито передбачає пряме управління рибальськими і транспортними суднами російською владою, які мають бути в постійній готовності для виконання якихось "спеціальних операцій", - заявив президент АСРФ Олексій Осінцев.

За його словами, ця "вигадка" стала приводом, щоб заборонити захід транспортним російським суднам із рибою до Нідерландів.

Скандал із рибальськими суднами РФ - останні новини

Риболовецькі судна РФ "Лира" і "Эстер" прибули до Норвегії з Фарерських островів, а на їхньому борту виявили військове радіообладнання. Зазначається, що в період з 2015 по 2022 рік російські судна заходили в порти Фарерських островів понад 200 разів.

Водночас лідер консерваторів Серен Папе Поульсен заявив, що це питання зовнішньої політики і безпеки, тому Фарерські острови мають закрити свої порти для кораблів із РФ.

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