Російські риболовецькі судна в обхід санкцій перевозили обладнання для армії.

Російські рибальські судна, які потай перевозили військове обладнання, заходили в порти Фарерських островів. Уряд Данії вимагає негайної реакції.

У розслідуванні "Війна тіней" йдеться, що рибальські судна РФ "Ліра" та "Естер" прибули до Норвегії з Фарерських островів, а на їх борту виявили військове радіообладнання. Відзначається, що в період з 2015 по 2022 рік російські судна заходили в порти Фарерських островів понад 200 разів.

"Росія намагається спровокувати конфлікт між Фарерськими островами і Данією, тому уряд Данії повинен негайно реагувати", - цитує депутата парламенту Данії Мартіна Лідегора видання Wiadomości.

Відео дня

При цьому лідер консерваторів Серен Папі Поульсен заявив, що це питання зовнішньої політики і безпеки, тому Фарерські острови повинні закрити свої порти для кораблів з РФ.

"Угода про рибальство з Росією - це виключно питання Фарерських островів. У мене немає можливості втручатися, але, якщо там ведеться шпигунство, Данія також зобов'язана запобігти цьому", - заявив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Відносини Росії з Фарерськими островами - що відомо

Європейський союз ввів санкції, які перешкоджають заходу російських суден в порти країн-членів. У свою чергу Фарерські острови не відмовилися від торгових відносин з РФ незважаючи на те, що є частиною Данії, хоч і автономною. Вони дозволили заходити в порти російським рибальським судам.

У свою чергу Данія не тільки підтримала Європейські обмеження проти РФ, а й бере активну участь у постачанні військової допомоги Україні. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від Данії прискорення постачання 100 танків Leopard-1.

Вас також можуть зацікавити новини: