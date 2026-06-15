В 'Новій пошті' порахували, скільки посилок знищила РФ ударом по інноваційному терміналу

На щастя, обійшлося без постраждалих, адже люди перебували в укритті.

Через російський удар по інноваційному терміналу "Нової пошти" в Києві було пошкоджено тисячі посилок. Про це "24 Каналу" повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

"Постраждало приблизно 10 000 посилок, які було в контейнерах. У самому терміналі посилок було не дуже багато, вони зберігалися на вивіз. Будемо сьогодні зв’язуватися з клієнтами, робити інвентаризацію і відшкодовуватимемо нашим клієнтам", – говорить підприємець.

Співзасновник "Нової пошти" додав, що проблема є лише з посилками, які перебували у відділенні під час удару. Інші відправлення, що вже рухаються Україною, "йдуть практично без збоїв за графіком".

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Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки 15 червня в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".

Об’єкт був обладнаний сучасними автоматизованими системами сортування посилок, виробленими нідерландською компанією Vanderlande. Термінал мав ключове значення для логістичних процесів, оскільки забезпечував оперативне сортування та обробку значних обсягів відправлень.

Атака РФ по Україні – головні новини

У ніч на 15 червня російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по території України. Основними цілями атаки стали Київ, Харків і Дніпро. За інформацією Повітряних сил, було зафіксовано 20 влучань балістичних ракет і 27 ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу Києва є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина та вагітна жінка. Руйнування зафіксовані у різних районах столиці.

Під час атаки виникла пожежа в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Храм зазнав значних пошкоджень. Крім того, через пошкодження інфраструктури та тимчасові зупинки, пов’язані з евакуацією пасажирів, рух низки пасажирських поїздів здійснювався із затримками.

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