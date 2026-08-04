Зеленський розпорядився почистити ряди СБУ: кого звільнять

Також президент погодив з головою СБУ нові операції проти Росії на цей місяць.

Президент Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Олександру Покладу очистити відомство від тих, хто не працює на благо країни.

Про це Зеленський повідомив в Telegram. Зокрема, глава держави заслухав доповідь щодо українських операцій протидії російській агресії.

"Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну", - наголосив Зеленський.

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Президент подякував всім в СБУ, хто справді захищає державу та людей.

Призначення Поклада: новини

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. До цього Поклад обіймав посаду першого заступника голови СБУ. Також він був начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Також 17 липня Кабінет Міністрів призначив Євгенія Хмару, який тимчасово виконував обов'язки голови СБУ, тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони.

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