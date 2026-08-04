Популярне в Україні морозиво може зникнути: росіяни знищили склади відомого виробника

Компанія повідомила про значні руйнування.

Внаслідок атаки російських окупантів знищений складський комплекс компанії "Ласунка". Про це пресслужба виробника морозива повідомила в соцмережі Threads.

Компанія повідомила про значні руйнування, втрату продукції і як наслідок, про можливий дефіцит морозива торгової марки "Ласунка" на полицях магазинів.

"Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні. Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях", – ідеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що пожежа на складі виникла внаслідок розриву технічних ємностей та труб через надвисокий тиск розігрітого газу. В компанії "Ласунка" припиняти діяльність не збираються і обіцяють відновити поставки морозива до торговельних мереж в стислі терміни.

Російські удари по українському бізнесу – останні новини

В кінці липня російські окупанти нанесли удар по відділенню "Нової пошті" на Вінниччині. В компанії повідомили, що це вже десята атака їхньої інфраструктури впродовж місяця.

З 1 серпня тимчасово призупив свою діяльність торговельний центр Metro в Запоріжжі. Причиною стали регулярні вимушені перерви, пов’язані з безпековою ситуацією. Як кажуть у мережі, за таких обставин забезпечити стабільну діяльність та належний рівень обслуговування неможливо.

В середині липня масштабних втрат впродовж одних вихідних зазнали всеукраїнська мережа АЗК, великий логістичний комплекс та склад з сотнями тисяч книжок.

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