Зазначається, що росіянам дедалі складніше оплачувати товари в юанях.

Росії все складніше проводити розрахунки з Китаєм. Банки повертають близько 80% російських переказів у юанях.

Видання "Коммерсантъ" пише, що влада Китаю посилює вимоги "по наростаючій" з грудня 2023 року, коли президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу РФ.

Після останніх санкцій на китайській стороні перекази стали затримуватися до кількох тижнів, після чого часто їх скасовують без пояснення причини. У підсумку, за його словами, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації, а також він все одно платить комісію.

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"З нашого досвіду банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад", - розповів керуючий партнер консалтингової компанії Олексій Сапожніков.

За його словами, іноді товар прибуває в Росію, а постачальник у Китаї не може отримати свої гроші п'ять-шість місяців, але нерідко поставки продовжуються на умовах постоплати.

Російським компаніям дедалі більше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торгових домів", каже засновник Sagrada Legal Олег Ушаков.

"У першому випадку агенти відповідають тільки за платіжні послуги, у другому - йдеться про те, що на такі будинки покладається не тільки переказ платежу, а й функція руху товару", - пояснив Ушаков.

Санкції проти Мосбіржі - останні новини

Наприкінці червня про проблеми з виведенням юанів з Московської біржі заявили брокерська компанія "Сінара" і "дочка" найбільшого російського держбанку Сбербанк CIB. Додаткові складнощі в операціях з китайською валютою може спричинити відмова Bank of China працювати з банками РФ, які потрапили під санкції.

3 липня стало відомо, що китайські банки залишають Московську біржу. Фінустанови бояться потрапити під вторинні обмеження.

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