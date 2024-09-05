Зазначається, що ліцензію на розробку Зашуланського родовища видали ще 2014 року.

Російсько-китайський проєкт з освоєння Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування. Пекін обмежив транскордонні платежі з Москвою.

Видання The Moscow times пише, що розвитком проєкту займається компанія "Разрезуголь" - спільне підприємство "Ен+" і китайської China Energy Investment Corporation.

За словами гендиректора холдингу "Ен+ Груп" Володимира Колмогорова, проблеми виникли через санкції проти Росії, і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко. При цьому він вважає "переборною" ситуацію, що склалася, і сподівається на продовження розвитку проекту.

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Зашуланське родовище - що відомо

"Розрізвугілля" отримав ліцензію на Зашуланське родовище 2014 року. Китайські партнери в особі China Energy називали проєкт, промислові запаси якого оцінювалися в 742 млн т, "важливим кроком у реалізації "дорожньої карти" китайсько-російського співробітництва у вугільній сфері".

Щоправда, падіння цін на енергетичне вугілля знизило інтерес китайських компаній до такої співпраці. У результаті освоєння Зашуланського родовища було поставлено на паузу, поки 2021 року власники не відновили процес затвердження проєктної документації.

У 2023 році сторони домовилися до кінця 2027-го вийти на видобуток 5 млн т енергетичного вугілля марок Д, ДГ і Г на рік. У квітні цього року холдинг "Ен+" повідомив, що в проєкт розроблення родовища планують спрямувати 50 млрд руб. на будівництво вугільного розрізу, інфраструктури та дороги, створення залізничної станції Гіршелун-Вугільна, а також купівлю техніки та обладнання.

Банки Китаю відмовляються працювати з Росією - останні новини

Компанії з РФ почали стикатися зі зростаючими затримками і витратами на платежі з торговими партнерами в Китайській Народній Республіці. Проблеми призвели до того, що в підвішеному стані залишилися транзакції на десятки мільярдів юанів. Це сталося після посилення китайськими банками перевірок на відповідність вимогам на тлі нових загроз Заходу.

30 серпня стало відомо, що експортери Китаю зупинили постачання продукції в Росію без попередньої оплати.

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