Це може відбутися в рамках реалізації Національної економічної стратегії-2030.

Офіс Національної інвестиційної ради при президентові в рамках реалізації Національної економічної стратегії України до 2030 року пропонує створити Державний фонд фондів та Національний інвестиційний фонд (Ніф).

Про це під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії України до 2030 року заявила керівник офісу Ольга Магалецька.

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"Серед ініціатив, які пропонується розглянути та напрацювати, є створення Національного інвестиційного фонду для трансформації державних підприємств, пакети акцій яких будуть в його управлінні, в ефективні та прибуткові компанії, а також Державного фонду фондів, який активізує розвиток індустрії інвестиційних фондів, дасть можливість залучити фінансування міжнародних партнерів. Він стимулюватиме розвиток перспективних та інноваційних підприємств та економіки в цілому", - сказала вона.

За її словами, запуск Фонду дозволить збільшити валовий внутрішній продукт більш ніж на 1%. Цей інститут у разі створення інвестуватиме кошти в інші фонди, а не в цінні папери підприємств.

"Механізм роботи фонду фондів полягає у фінансуванні інвестиційних фондів, які вже отримали інвестиції від обмеженого переліку першокласних іноземних інвесторів, таких як ЄБРР, IFC, DFC та інші. Ці фонди інвестуватимуть наданий фондом фондів капітал згідно з власними стратегіями, а отриманий від роботи фондів прибуток повертатиметься до бюджету з певним відсотком прибутковості", - сказала вона.

Первинний капітал надаватимуть державний бюджет (від 10 до 20%), а також міжнародні фінансові організації (80-90%).

Що стосується національного інвестиційного фонду, то в його управління пропонується на першому етапі передати до 20% акцій 10-15 великих державних підприємств, а надалі ця кількість може бути збільшена. За словами Магалецької, також потрібно відпрацювати питання можливої передачі до Фонду пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

На другому етапі роботи фонду пропонується провести первинне розміщення акцій держпідприємств, а на третьому – дорозміщення акцій.

За її словами, основне завдання такого фонду полягає в підвищенні ефективності держпідприємств, результатом якого є збільшення прибутковості та зростання капіталізації підприємств.

"Одним з інструментів підвищення ефективності держпідприємств повинна стати корпоратизація управління ДП, яка повинна відбутися для передачі частки акцій державних підприємств в Ніф, в результаті якої Ніф може призначити своїх представників до наглядових рад компаній", - сказала вона.

Магалецька підкреслила, що Національний інвестиційний фонд протягом трьох років може принести до державного бюджету прибуток у розмірі від 500 до 900 млн дол.

Що цьому передувало

6 листопада минулого року уряд презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року.

Тоді ж прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проектів, які планує реалізувати до 2030 року в рамках національної економічної стратегії України.

Планувалося, що Кабінет Міністрів представить національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

20 січня 2021 року Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який фінансуватиметься за рахунок коштів від плати за ліцензії у сфері азартних ігор і лотерей.

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Автор: Дмитро Шварц