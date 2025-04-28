Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 млн гривень.

За три роки, з 2020 по 2022, українці заробили на платформі OnlyFans 111 мільйонів доларів. Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Кравченка, Україна наприкінці 2024 року почала отримувати дані від різних країн в межах автоматичного обміну інформацією щодо отримання доходів українцями на міжнародних онлайн-платформах.

Зокрема, податкова отримала інформацію щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів OnlyFans.

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"Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень. 606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень", - сказав Кравченко.

Він зазначив, що сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. А загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам з 2020 по 2022 роки – 111 мільйонів доларів.

"Оскільки Британія та інші країни надають нам ту чи іншу інформацію, ми можемо її використовувати, і державний бюджет буде отримувати ще більше грошей. Ті, хто перебувають у тіні або не сплачують податки, ми до них доберемося", - наголосив голова ДПС.

Діяльність OnlyFans в Україні – інші новини

Як писав УНІАН, наприкінці 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення щодо надання співробітникам Бюро економічної безпеки доступу до інформації про всіх українців, що зареєстровані та отримують доходи на платформі OnlyFans.

Тоді ж народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що станом на грудень 2024 року 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу.

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