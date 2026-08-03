Житло для студентів різко злетіло в ціні: де найдорожче орендувати квартиру

Столиця посідає третє місце за вартістю оренди однокімнатних квартир.

Ціни на оренду житла у містах, куди традиційно переїжджають новоспечені студенти, досить відчутно зросли порівняно з минулим роком.

Як йдеться у дослідженні OLX Нерухомість, традиційно найвища вартість зберігається у містах, що є великими економічними центрами. Втім, в умовах воєнного стану на вартість також впливає і безпекова ситуація у регіоні, тож у містах півдня та сходу України фіксують нижчі ціни.

До переліку 20 найкращих університетів України у 2026 році потрапили сім вищих навчальних закладів Києва, три – зі Львова, по два представники з Дніпра та Харкова, а також по представнику з таких міст: Суми, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Одеса, Ужгород.

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Ужгород – найдорожче місто для оренди однокімнатної квартири, медіанна вартість у червні 2026 становила 22 133 грн (+18% порівняно з червнем 2025).

На другому місці – Львів, куди абітурієнти активно подають заявки на вступ кожного року. Медіанна ціна оренди 1-кімнатної квартири – 20 168 грн (+15% за рік). Київ, де зазвичай фіксують найбільше заявок від абітурієнтів, на третьому місці. За оренду 1-кімнатної квартири у червні 2026 потрібно було віддати 17 000 грн (незначне зростання за рік, +6%). Майже наздоганяє столицю Івано-Франківськ: медіанна ціна оренди – 16 500 грн, що на 27% більше, ніж минулого року.

Більш помірну медіанну ціну оренди 1-кімнатної квартири, від 10 000 до 13 500 грн на місяць, фіксували у цих містах:

Дніпро - 12 000 грн (+20%);

Одеса - 12 000 грн (+20%);

Рівне - 12 000 грн (0%, на рівні червня 2025);

Чернівці - 13 458 грн (+19%).

Найбільш бюджетно орендувати 1-кімнатну квартиру можна у Сумах та Харкові: через наближеність до лінії фронту, медіанна вартість тут на рівні 7 000 грн (в обох містах). Однак якщо в Сумах це на 7% дешевше, ніж минулого року, то у Харкові, навпаки, на 56% дорожче. На ринку нерухомості Харкова фіксується поступове відновлення попиту і, відповідно, зростання цін.

Ціни на оренду кімнат

Ще однією опцією, яку щорічно розглядають вступники, - оренда кімнат. У цьому сегменті лідером за вартістю є також Ужгород: 6 500 грн за оренду кімнати на місяць (+18% порівняно з червнем 2025). У Львові за такий тип житла доведеться платити 5 000 грн щомісячно. З минулого року вона залишилась без змін.

На третьому та четвертому місці – Чернівці та Івано-Франківськ з майже однаковою медіанною вартістю, 4 626 грн та 4 500 грн відповідно. Це орієнтовно на 13-16% більше, ніж у червні 2025.

На рівні 4 000 грн фіксували ціну у Дніпрі, Києві та Рівному, однак динаміка зміни ціни за рік у цих містах різна. Найвищий показник подорожчання, +14%, у Дніпрі. У Рівному медіанна ціна за рік зросла на +8%, а Київ став єдиним містом, де відбулось зниження: -5%.

У Харкові та Одесі медіанна вартість оренди кімнати у червні 2026 становила 3 000 грн. В Одесі цей показник не змінився з минулого року, водночас у Харкові став дорожчим на +30%.

Найменша ціна – у Сумах, 2 500 грн за оренду кімнати в місті.

Житло в Україні - останні новини

Медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3%. Станом на червень вона становить 61 090 доларів. Найбільш помітне зростання вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку було зафіксовано у Вінниці.

Раніше УНІАН писав, що вигідніше – купувати чи орендувати житло. За словами рієлтора Олександра Бойка, купівля в кредит може бути логічним кроком, адже людина поступово формує власний актив, а не фінансує орендодавця. Водночас оренда залишається більш гнучким варіантом, особливо коли є ризики зміни роботи чи міста проживання.

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