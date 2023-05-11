Весь колектив компанії звільнений.

Компанія Parimatch, яка провадить букмекерську діяльність, з п’ятниці, 12 травня, припиняє діяльність в Україні.

Як заявила СЕО компанії Наталя Гілевич, всіх співробітників, включно з нею, вже звільнено.

"12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу продовжать адвокати та юридичні компанії", – написала Гілевич в Facebook.

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Закриття Parimatch в Україні

10 березня 2023 року Ради національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування економічних та інших обмежувальних заходів щодо низки фізичних та юридичних осіб. У перелік, зокрема, потрапили Parimatch Foundation (Кіпр) та ТОВ "Паріматч" (Україна).

На початку квітня в компанії оголосили, що на виконання рішення про застосування санкцій РНБО буде звільнено або припинено контрактні відносини із понад тисячею осіб, що працювали з українським офісом компанії ТОВ "Паріматч".

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