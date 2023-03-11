Це не останнє таке рішення, анонсує президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції проти букмекерських компаній.

"Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом. Відповідний указ оприлюднений", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з України та фінансували різні російські комбінації.

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"Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьовано і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами", - сказав глава держави.

Останні санкції РНБО - що варто знати

10 березня Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти пов'язаних з Росією 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Серед фізосіб більшість – громадяни РФ.

У переліку юридичних осіб, зокрема, букмекерські та інвестиційні компанії. Обмежувальні заходи запроваджені проти "Бет.Ру", ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "КредитСервіс". Усім компаніям заблокують активи, повністю заборонять торгові операції, заборонять виводити капітал з України, анулюють чи зупинять ліцензії. Термін дії санкцій – 50 років.

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