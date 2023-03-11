Кабінет міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно 120 фізичних та 287 юридичних осіб, які переважно пов’язані з РФ.

Відповідний указ №145/2023 оприлюднив ввечері Офіс глави держави. Так, Рада нацбезпеки і оборони України підтримала внесені Кабінетом Міністрів України та Службою безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій проти відповідних 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи торкнулися ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс".

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Усім компаніям заблокують активи, повністю заборонять торгові операції, заборонять виводити капітал з України, анулюють чи зупинять ліцензії. Термін дії санкцій – 50 років.

Кабінет міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції України проти Росії - деталі

8 березня президент України Володимир Зеленський анонсував чергове засідання Ради національної безпеки і оборони і ухвалення санкційних рішень.

27 лютого Україна запровадила нові санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з РФ. Вони підтримували найманців у війні Росії проти України.