Корейський уряд обіцяє активно підтримувати зусилля МАГАТЕ щодо безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні.

Південна Корея надасть 1,2 мільйона доларів США для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій (АЕС).

За інформацією МЗС країни, підтримку буде надано через міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для відряджання персоналу МАГАТЕ і закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об'єктах, пише CNN.

"Наш уряд активно підтримуватиме зусилля МАГАТЕ з безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні, а також братиме участь в інших міжнародних зусиллях, пов'язаних з мирним використанням атомної енергії", - додали в міністерстві.

У середу, 8 червня, на зустрічі із Заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеником у Сеулі міністр закордонних справ Кореї Пак Джин висловив жаль з приводу війни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Південної Кореї погодив обмеження щодо Російської Федерації та Білорусі за вторгнення в Україну. Країна перестає постачати в ці держави 57 нестратегічних товарів.

Вас також можуть зацікавити новини: