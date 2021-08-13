З 1 липня в Україні проходить інспекційна кампанія з легалізації праці.

В Україні з 1 липня проводиться інспекційна перевірка з пошуку нелегально працевлаштованих працівників на підприємствах, за час якої виявлено 6084 працівника, допущених до роботи без трудових договорів.

Про це повідомило Міністерство економіки на своєму офіційному сайті.

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"З 1 липня в Україні проходить інспекційна кампанія з легалізації праці. За цей час було проведено 1951 інспекційне відвідування і виявлено 6084 працівника, допущених до роботи без трудових договорів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить понад 4 особи на одного перевіреного роботодавця, а найбільша кількість неоформлених працівників виявлена у сферах торгівлі; організації харчування та сільському господарстві.

У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено в Запорізькій (504), Вінницькій (465) та Одеській (428) областях.

Штраф за нелегальних працівників може істотно вдарити по платоспроможності бізнесу.

У разі, якщо співробітник оформлений неофіційно, а працює за цивільно-правовим договором або зовсім без договору, роботодавця чекає штраф у сумі 60 тис.грн.

У разі, якщо порушення не буде усунуто і під час повторної перевірки його знову виявлять, сума штрафу буде збільшена до 180 тис.грн.

Незадекларована праця:

Незадекларована праця - це оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог законодавства.

Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, тіньовою, прихованою зайнятістю.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, порівняно з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року порівняно з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% в 2021 році, 8,5% в 2022 році і 8% в 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше - 1 трлн. 67 млрд грн.

Станом на 2 серпня 2021 року на кожному третьому підприємстві, які перевірила Державна служба України з питань праці за останні півроку, були виявлені проблеми з трудовим законодавством, найчастіше порушення — неоформлені працівники.

Автор: Богдан Слуцький