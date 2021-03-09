Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" виступив з ініціативою створення Єдиної бази даних споживачів природного газу.

Передача персональних даних споживачів природного газу третім особам з метою створення бази користувачів енергоресурсів не відповідає вимогам законодавства України та суперечить Регламенту (ЄС) 2016/679 2016/679 Європейського Парламенту та Ради «Про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних».

Про це йдеться у правовому висновку Науково-експертної ради ГО «Асоціація адвокатів України».

"Суб'єкти ринку природного газу та інших енергетичних продуктів (електроенергія, теплова енергія) Законом не наділені повноваженнями надавати інформацію щодо персональних даних споживачів природного газу та інших енергетичних продуктів», - йдеться в тексті документа.

Юристи уточнюють, що відповідно до законодавства України, персональні дані фізичних осіб відносяться до інформації з обмеженим доступом і є конфіденційною інформацією, захищеною від використання третіми особами.

В Асоціації адвокатів вказали на те, що наявність у Типовому договорі постачання природного газу побутовим споживачам пункту про згоду на автоматичну обробку їх персональних даних, не можна вважати добровільною передачею прав на використання цих даних. Розпорядник конфіденційної інформації може отримати повноваження на обробку персональних даних тільки для досягнення легітимної мети.

«Будь-яких правових передумов для створення баз даних без отримання згоди осіб-споживачів природного газу та інших енергетичних продуктів... не допускається, за винятком випадків, зазначених у положенні частини другої статті 32 Конституції України та частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», - наголошується в документі.

У документі також зазначається, що створення баз даних споживачів природного газу та інших енергетичних продуктів з наданням доступу до таких даних третіх осіб без добровільної згоди споживачів суперечить положенням Регламенту (ЄС) 2016/679 2016/679.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв виступив з ініціативою створення Єдиної бази даних споживачів природного газу, що включає EIC-коди споживачів та їх персональні дані на базі НАК»Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України", який монопольно володіє доступом до всього ресурсу державного видобутку, відмовився продавати його приватним постачальникам, якщо ті натомість не передадуть персональні дані своїх клієнтів в "Нафтогаз".

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Автор: УНІАН