В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць.

У першому кварталі 2024 року понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 "Шахрайство", що значно перевищує показники за аналогійний період минулого року – на 20%. До того ж кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд, пише "Опендатабот" з посиланням на дані ГПУ.

В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік було майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тисячі справ.

Зазначається що лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 – 19%.

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Кількість та обсяг проблемних кредитів у банківській системі дедалі зменшуються, однак ці показники напряму залежать від перебігу бойових дій, воєнної допомоги від західних партнерів та економічного розвитку країни.

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 7,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), що на 24% більше, ніж торік. Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців. Зазначається, що бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.

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