Кількість викрадень та втрат смартфонів в Україні з кожним роком меншає.

Більше 6,6 тисяч телефонів було вже викрадено та втрачено в Україні від початку 2024 року, що у 2,5 рази менше, ніж за відповідний період у 2021-му, та у 1,3 рази менше, ніж у 2023 році, повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві – 790 випадків (11,9% від загальної кількості). На другому місці Дніпропетровщина з 582 випадками (8,8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%).

Для порівняння за 2023 рік було зафіксовано загалом 29 015 викрадених та втрачених телефонів, що на 46% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

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Топ найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінний протягом останніх трьох років: це Xiaomi, Samsung та iPhone. Так, цьогоріч вже було викрадено або втрачено понад 2,2 тисячі Xiaomi, понад 1,4 тисячі телефонів Samsung та трохи менше тисячі iPhone.

"Опендатабот" – останні новини

12 квітня повідомлялося, що Львівська область стала лідером за кількістю корупціонерів в Україні у 2023 році.

1 травня стало відомо, що українці почали масово відкривати ФОПи - кількість сягнула рекорду з початку року. Так, у першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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