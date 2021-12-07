Фонд виплат буде наповнюватися за рахунок рентних платежів за видобування корисних копалин.

У Верховній Раді зареєстрували пакет президентських законопроектів (№6394-6396) щодо створення економічного паспорта українця, перші виплати за яким зможуть отримати діти, народжені у 2019 році після досягнення повноліття (у 2037 році) у розмірі 626 тис. грн (23 тисячі доларів за сьогоднішнім курсом).

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроектів, оприлюднених на офіційному сайті Верховної Ради.

"На момент перших виплат у 2037 році сума коштів фонду становитиме 1 832 млрд грн за рахунок внесків держави та отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів у державні цінні папери, що дозволить здійснити виплати на загальну суму 191 млрд грн з розрахунку 626 тис. 125 грн на одного учасника фонду", - зазначається у пояснювальній записці.

Читайте такожУ Зеленського розповіли, куди можна витратити гроші з економічного паспортаЗгідно з оприлюдненим документом, сплата державних внесків системи економічного паспорта здійснюватиметься за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься за рахунок таких надходжень:

70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (у 2023 році – 35 % зі щорічним збільшенням на 5 % до досягнення 70 %);

95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (у 2023 році – 47,5 % зі щорічним збільшенням на 5 % (крім останнього року, у якому збільшується на 2,5 %) до досягнення 95 %);

рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (у 2023 році 50 % зі щорічним збільшенням на 5 % до досягнення 100 %).

Зазначені надходження передбачені у проекті державного бюджету на 2022 рік та складають 69 млрд гривень.

Перший річний державний внесок у 2023 році становитиме 21,8 млрд грн з розрахунку 2 розмірів мінімальної заробітної плати (7 тис. 176 грн) та прогнозної статистики народжуваності.

Економічний паспорт українця: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Основою для фінансування цієї ініціативи мав стати законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. ...ці кошти - плата за використання наших надр - буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла", - казав президент.

6 грудня стало відомо, що Зеленський вніс проект закону про економічний паспорт українця на розгляд Верховної Ради.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується, що кожна дитина отримає мінімум 10-12 тисяч доларів. Він також зазначав, що до програми економічних паспортів можуть додати й доходи від оренди державних земель.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припускав, що на фінансування економічних паспортів йтиме вся рента або тільки від руди.

Так, вся рента (не лише з надр) становить 41,5 млрд грн (на 2022 рік заплановано 47 млрд грн), рента за користування надрами загальнодержавного значення - 35,2 млрд грн (заплановано 41 млрд грн), а рента на залізну руду - 3,5 млрд грн (на 2022 рік передбачено 4,5 млрд грн).

Автор: Богдан Слуцький