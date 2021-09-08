Така інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Верховна Рада України прийняла закон про відкритість інформації про розмір оплати праці у державних компаніях.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних і комунальних компаніях" (№3952) проголосували 324 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Зокрема, внесені зміни до Закону України "Про захист персональних даних" та Закону України "Про доступ до публічної інформації", якими передбачено, що не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного або муніципального майна, структурі, принципи формування та розмірі оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного або комунального підприємства чи державної або комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яке постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу або входить до складу спостережної ради господарського товариства.

Зокрема, йдеться про компанії, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі та/або територіальній громаді.

Визначені в законі особи віднесені до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднити відповідну інформацію на своїх сайтах.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Надя Пришляк