Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.
Таке рішення було прийнято на засідання Кабміну.
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Зокрема, Кабмін скоротив період обліку премій та інших додаткових виплат при розрахунку середньої зарплати.
Що змінилося:
При розрахунку середньої зарплати тепер будуть враховуватися премії та стимулюючі виплати за один місяць і більше.
У попередній редакції розпорядження про механізм розрахунку середньої зарплати від 9 грудня 2020 року враховувалися премії, виплачені за два місяці та більше.
Також документ пропонує забезпечити механізм перерахунку середньої зарплати співробітників, які з 12 грудня 2020 року не отримували премії та додаткові виплати.
Мінімальна зарплата:
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.
Середня номінальна зарплата:
За даними соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.