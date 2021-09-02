При розрахунку середньої зарплати тепер будуть враховуватися премії і стимулюючі виплати за один місяць і більше / фото УНІАН Володимир Гонтар

Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

Таке рішення було прийнято на засідання Кабміну.

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Зокрема, Кабмін скоротив період обліку премій та інших додаткових виплат при розрахунку середньої зарплати. 

Що змінилося:

При розрахунку середньої зарплати тепер будуть враховуватися премії та стимулюючі виплати за один місяць і більше.  

У попередній редакції розпорядження про механізм розрахунку середньої зарплати від 9 грудня 2020 року враховувалися премії, виплачені за два місяці та більше. 

Також документ пропонує забезпечити механізм перерахунку середньої зарплати співробітників, які з 12 грудня 2020 року не отримували премії та додаткові виплати.  

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна зарплата: 

За даними соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.

Автор: Олена Коваленко