Велика частина респондентів - 42,4% - досить давно не отримували підвищення заробітної плати, в той час, як 23,9% опитаних навіть не пам'ятають, коли їх зарплата підвищувалася.

72,6% українських фахівців готові звільнитися, якщо їх заробітна платня не підвищуватиметься, решта працівників - 27,4% - до цього не готові.

Про це свідчать результати опитування фахівців різних галузей, проведеного сайтом з пошуку роботи Jooble.

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"Якщо говорити про те, яким відсотком підвищення заробітної плати опитані були б задоволені, то думки розділилися, але більшість - 52,7% фахівців - були б задоволені підвищенням на 40%+. Наступною найпоширенішою відповіддю - у 33,6% випадків - стало задоволення підвищенням заробітної плати на 20-30%. 12,6% респондентів відповіли, що 10-20% їм було б достатньо, а підвищенням до 10% були б задоволені всього 1,1% опитаних", - йдеться в повідомленні.

Згідно з опитуванням Jooble, велика частина респондентів, а саме 63,8%, не була б задоволена нематеріальним заохоченням (оплата компанією навчання, оплачувана путівка на відпочинок, інші можливості заохочення) замість підвищення матеріального, а 36,2% фахівців це б влаштувало.

Відзначається, що велика частина респондентів - 42,4% - відповіли, що досить давно не отримували підвищення заробітної плати, в той час, як 23,9% опитаних навіть не пам'ятають, коли їх зарплата підвищувалася. 21,7% отримали підвищення заробітної плати нещодавно і 12% опитаних - при переході на нове місце роботи.

Більшість опитаних фахівців (74,1%) відзначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати, частина з них зазначила, що поки не бачить шляху її підвищення. Разом з тим 23,6% відповіли, що їм вистачає їх зарплати, але хотілося б краще. Повністю задоволені своєю заробітною платою тільки 2,3% фахівців.

На питання, чи планують люди в найближчі півроку просити своїх роботодавців про підвищення заробітної плати, велика частина респондентів-53,6% - відповіли, що мають такі плани. Їх мотивує просити про підвищення зарплати інфляція, підвищення середньої заробітної плати по ринку, підняття власної кваліфікації та тривалий час роботи на одному місці.

У 35,1% випадків людей мотивує не просити про підвищення заробітної плати страх втрати роботи. Іншими поширеними причинами, які вони відзначили, були невеликий час роботи на поточному місці, попередні домовленості з роботодавцем, робота в бюджетній сфері та відсутність віри в те, що підвищення заробітної плати може дійсно відбутися. Навіть якщо обставини зміняться (збільшиться стаж роботи, відбудеться підвищення кваліфікації, підвищиться середня заробітна плата по ринку, й т.ін), 54,8% з опитаних українців все одно не проситимуть роботодавця про підвищення заробітної плати.

Середня номінальна зарплата: що необхідно знати

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Автор: Катерина Жирій