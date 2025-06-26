У застосунку 'Резерв+' стався масштабний збій

У Міноборони радять скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Сьогодні вранці, 26 червня, користувачі зіткнулись з технічними проблемами у роботі застосунку "Резерв+". Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у своєму Telegram-каналі.

"Тимчасові труднощі в роботі застосунку "Резерв+". Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку "Резерв+". Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони радять у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

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Як передає кореспондент УНІАН, при вході у застосунок з’являється повідомлення про неполадку, що унеможливлює доступ до сервісів "Резерв+". Наразі невідомо, що стало причиною збою в роботі застосунку.

Резерв+ - останні новини

31 травня в оновленому застосунку "Резерв+" додалися два нові сервіси. Зокрема, відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

У травні в "Резерв+" зʼявилися два нові види відстрочки - для людей, який ВЛК визнала тимчасово непридатними. А також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

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