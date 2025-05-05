Зокрема, в додатку зʼявиться відстрочка за постановою ВЛК.

У застосунку "Резерв+" зʼявляться нові послуги. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренкою

"Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими", – написала вона у Facebook.

Серед нових функцій:

Відео дня

відстрочка за постановою ВЛК;

відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;

відображення даних про інвалідність.

Також у застосунку почнуть відображати причини порушення військового обліку.

"Резерв+": останні оновлення в застосунку

У застосунку "Резерв+" зʼявляться два нових типи відстрочок від мобілізації. Такий анонс робила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла.

Йдеться про відстрочки для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців та громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Крім того, вже влітку Міноборони планує запустити можливість для військовозобов'язаних оплатити штраф через застосунок "Резерв+". Зробити це можна буде лише кілька разів, після чого будуть застосовуватися інші механізми.

Вас також можуть зацікавити новини: