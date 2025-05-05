У застосунку "Резерв+" зʼявляться нові послуги. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренкою
"Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими", – написала вона у Facebook.
Серед нових функцій:
- відстрочка за постановою ВЛК;
- відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;
- відображення даних про інвалідність.
Також у застосунку почнуть відображати причини порушення військового обліку.
"Резерв+": останні оновлення в застосунку
У застосунку "Резерв+" зʼявляться два нових типи відстрочок від мобілізації. Такий анонс робила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла.
Йдеться про відстрочки для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців та громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.
Крім того, вже влітку Міноборони планує запустити можливість для військовозобов'язаних оплатити штраф через застосунок "Резерв+". Зробити це можна буде лише кілька разів, після чого будуть застосовуватися інші механізми.