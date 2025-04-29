Також Стубб закликав Захід озброїти Україну "до зубів".

Те, що президент США Дональд Трамп починає втрачати терпіння щодо війни в Україні, має змусити нарешті Росію перестати затягувати час. Таке припущення висловив президент Фінляндії Александр Стубб виданню The New York Times. Водночас він визнав, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, зважаючи на ситуацію на полі бою.

Видання припустило, що Трамп прислухається до думки Стубба, адже через день після того, як вони разом пограли в гольф у Флориді, президент США заявив, що "розлючений" на Кремль, і пригрозив санкціями країнам, які купують російську нафту. А через кілька годин після того, як Трамп і Стубб сиділи поруч на похоронах Папи Франциска у Ватикані, очільник Білого дому зробив різку заяву щодо російських ударів по українських містах.

Проте, зазначається, сам Стубб не погодився з тим, що він має вплив на Трампа, мовляв, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер очолюють європейські зусилля щодо закінчення війни в Україні, а його роль полягає лише в тому, щоб "підштовхнути речі у правильному напрямку".

Відео дня

За його словами, після останнього спілкування із президентом США він відчув його роздратування.

"У президента закінчується терпіння, і ми чули досить жорсткі заяви щодо Путіна (Володимир Путін – російський диктатор, - ред.) та Росії. Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що не варто гратися із президентом Трампом", - зазначив Стубб і додав, що те, що це може "насправді зрушити речі в правильному напрямку", змусивши Росію припинити затягування переговорів.

Коментуючи схему мирної угоди, яка включає визнання США Криму територією Росії, і альтернативний варіант України і Єврори, він зауважив, що ці дві пропозиції "потрібно переупакувати", щоб була можливість укласти угоду якомога швидше.

Стубб вважає, що Фінляндія розуміє "небезпеку мирних переговорів" для України краще за будь-яку іншу країну, адже у 40-х роках минулого століття після війни з Радянським Союзом вона поступилася РФ територією, погодилася на нейтралітет і обмеження щодо своєї армії, залишаючись протягом десятиліть певною мірою під контролем Кремля. Він наголосив, що не хоче, щоб Україну спіткала така ж доля.

За його словами, державність складається із землі, суверенітету та незалежності, і Фінляндія втратила два з цих трьох складників у 1940-х роках. Стубб сказав, що хотів би, щоб Україна зберегла всі три складники, але визнав, що їй, можливо, доведеться піти на компроміси щодо території, якщо зважати на реалії на полі бою.

"Якщо ми отримаємо хоча б два з трьох складників для України, я вважаю, що це чудово. Але Фінляндія ніколи, ніколи не визнає жодної з територій, які Росія анексувала під час цієї війни в України", - заявив Стубб.

Він пояснив, що гарантії безпеки для України мають передбачати озброєння України "до зубів", щоб стримати повторну атаку РФ.

Інші заяви Стубба щодо закінчення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку президента Фінляндії, тільки Трамп може бути посередником між Україною та РФ. Після своєї зустрічі із президентом США у Флориді Стубб пояснив, що Путін поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа.

Також президент Фінляндії критикував дискусії про миротворців. Він вважає, що зараз не час обговорювати введення іноземих військ в Україну. Стубб наголосив, що навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі. "Є багато інших шляхів, як нам продовжити підтримку України. Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному", - сказав він.

Крім того, Стубб заявляв, що Європі треба призначити спецпосланця з питань України, а також створити свою переговорну групу, як у США. "Тому що просто зараз, хоч у нас дійсно хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще виникає питання: добре, хто є європейським посланником, кому я повинен дзвонити?" - пояснив президент Фінляндії.

Вас також можуть зацікавити новини: