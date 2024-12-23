Під обмеження потрапили 54 фізичні особи та 30 компаній з Росії.

Швейцарія розширила санкційні списки щодо Росії та Білорусі, таким чином приєднавшись до 15-го пакету санкцій, який ухвалив Європейський Союз через військову агресію Росії проти України, а також ті, які ЄС прийняв через ситуацію в Білорусі. Про це повідомив швейцарський уряд.

Як ідеться у повідомленні, зміни набудуть чинності 24 грудня 2024 року. Під заморожування активів і заборону мати доступ до них потрапили 54 фізичні особи та 30 компаній і організацій з Росії. Фізичним особам також заборонили в’їзд до Швейцарії і транзитний проїзд через неї.

Серед цих 54 фізичних осіб є, зокрема, військовослужбовці, керівники компаній російського енергетичного сектору, а також особи, відповідальні за депортацію дітей або поширення пропаганди/дезінформації, повідомляє уряд.

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30 компаній та організацій - це переважно російські оборонні та судноплавні компанії, які транспортують російські сиру нафту і нафтопродукти.

Крім того, 52 нові судна підпали під повну заборону на експлуатацію. Це насамперед танкери, які є частиною тіньового флоту Росії і, наприклад, обходять обмеження цін на російську сиру нафту чи російські нафтопродукти, перевозять військові товари для Росії чи вкрадене з України зерно. У сфері торгівлі 32 нових суб’єкти також підпали під посилені заходи експортного контролю.

Також, розповіли в уряді, накладено обмеження на Білорусь через ситуацію там. 26 фізичних осіб і дві організації з Білорусі зараз підпадають під дію замороження активів і заборону мати доступ до них. Фізичні особи підпадають під обмеження на виїзд. Це, зокрема, члени судової влади, які відповідають за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також ті, хто відповідає за різні виправні установи, де перебувають політичні в’язні.

Санкційні списки Швейцарії у зв’язку з військовою агресією Росії проти України та щодо Білорусі ідентичні санкційним спискам Євросоюзу, додали в уряді.

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

Також Європейський Союз уже анонсував 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що нові обмеження будуть спрямовані на економічне послаблення країни-агресорки.

Крім того, влада США розглядає подальші санкції щодо танкерів "тіньового флоту" РФ, а також припускає введення санкцій проти китайських банків, щоб спробувати зменшити доходи Росії від нафти, які вона витрачає на розпалювання війни в Україні.

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