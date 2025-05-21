Санкції ЄС "безпрецендентні", однак блок може зробити більше

Україна звернеться до ЄС наступного тижня з білою книгою пропозицій, спрямованих на посилення ізоляції Москви, включаючи арешт російських активів і введення санкцій для деяких покупців російської нафти, оскільки президент США Дональд Трамп відмовився від посилення санкцій, повідомляє Reuters.

Європейська комісія не відповіла на прохання прокоментувати український документ.

Після розмови з Володимиром Путіним 19 травня, президент США Дональд Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти Росії. За даними джерел видання, Трамп говорив з українськими та європейськими лідерами після розмови з Путіним і сказав їм, що не хоче запроваджувати санкції зараз і хоче дати час для переговорів, повідомила Reuters

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Попри це, 20 травня, ЄС і Великобританія запровадили додаткові санкції проти Росії, заявивши, що вони все ще сподіваються, що Вашингтон приєднається до них. Але європейці відкрито обговорюють, як вони можуть продовжувати тиск на Москву, якщо Вашингтон більше не буде готовий брати участь.

ЄС має робити більше

У санкційній білій книзі наголошується на "безпрецедентності" санкцій, запроваджених ЄС, однак зазначається, що блок може зробити більше. Констатується, що офіційний Вашингтон не хоче долучатися до розробки нових обмежень проти РФ.

"Сьогодні на практиці Вашингтон припинив участь майже у всіх міжурядових платформах, присвячених санкціям та експортному контролю", - йдеться у документі.

Автори додають, що було розроблено два потенційно великих пакети санкцій США - один урядом, а інший про-трампівським сенатором Ліндсі Гремом, - але "неясно", чи підпише Трамп будь-який з них.

Вони зазначають, що невизначеність США у питанні посилення санкцій "не повинна спонукати Європейський Союз послабити санкційний тиск".

"Навпаки, це має стимулювати ЄС взяти на себе провідну роль у цій сфері", - наголошується у санкційній книзі.

Україна стурбована тим, що нерішучість Вашингтона щодо санкцій може також спричинити вагання в ЄС, який традиційно вимагає консенсусу для прийняття важливих рішень.

Удар по єдності

Reuters із посиланням на високопоставленого українського посадовця зазначає, що вихід США з режиму санкцій проти РФ став би величезним ударом по європейській єдності.

ЄС не може повністю замінити США у питанні економічного тиску на РФ через домінування долара. Разом з тим, експерт з питань російської енергетики Крейг Кеннеді зазначає, що навіть послаблення американських санкцій не призведе до повернення значної кількості інвесторів до РФ.

"Європа має набагато більше козирів, ніж ви можете собі уявити", - сказав він.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Євросоюз 20 травня затвердив вже 17-й пакет санкцій проти РФ. Під нові обмеження, зокрема потрапили майже 200 кораблів "тіньового флоту".

Крім цього, блок готує нові обмеження. Вони можуть бути спрямовані проти фінансового сектору РФ у рамках останньої спроби союзників України чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

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