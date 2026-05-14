Відомі компанії звільняють тисячі співробітників заради штучного інтелекту

Скорочення торкнулися зокрема працівників Cisco – американської корпорації, яка виробляє мережеве обладнання.

Компанія Cisco повідомила, що скоротить близько 4000 робочих місць на тлі реструктуризації, спрямованої на перенесення інвестицій у штучний інтелект. Про це повідомляє Reuters.

Станом на липень в компанії працювало понад 86 тисяч співробітників. Таким чином, під скорочення потрапили близько 5% персоналу.

"У епоху штучного інтелекту переможуть ті компанії, які демонструють цілеспрямованість, оперативність та дисципліну, щоб постійно перенаправляти інвестиції у сфери, де попит і довгострокове створення вартості найсильніше", – заявив генеральний директор компанії Чак Роббінс.

Відео дня

Попри повідомлення про скорочення персоналу, акції компанії із Сан-Хосе зросли більш ніж на 16% у післябіржових торгах. Інвестори позитивно сприйняли суттєве підвищення річного прогнозу доходів і рекордний попит на мережеве обладнання для інфраструктури штучного інтелекту.

"Хоча багато уваги, ймовірно, буде прикуто до незначного скорочення штату, зростання акцій після закриття ринку, яке ми спостерігаємо, насправді є результатом того, що капітальні витрати гіперскейлерів (великомасштабних центрів обробки даних, – УНІАН) поширюються далі по ланцюгу постачання. Цей крок підтверджує, що ці інвестиції стосуються не лише чипів", – вважає Райан Лі з фінансової компанії Direxion.

Зазначимо, що від початку року акції Cisco зросли на 32%. Зараз компанія здійснює стратегічні інвестиції в кремнієві та оптичні технології, кібербезпеку, а також використання працівниками штучного інтелекту в межах усього бізнесу.

У поточному фінансовому році Cisco вже отримала від гіперскейлерів замовлень на інфраструктуру штучного інтелекту на суму 5,3 млрд доларів і підвищила свій прогноз щодо обсягу замовлень за весь рік з 5 млрд до 9 млрд доларів.

Які ще компанії скорочують персонал через розвиток ШІ

Cisco – не єдина велика компанія, яка скорочує персонал через стрімкий розвиток високих технологій, зокрема, штучного інтелекту. Нещодавно Bloomberg повідомив, що General Motors планує скоротити сотні працівників у своєму підрозділі інформаційних технологій, намагаючись зменшити витрати та водночас звільнити місце для найму співробітників із навичками в інших технологічних напрямах.

Повідомлялося також, що компанія Марка Цукерберга Meta планує скоротити близько восьми тисяч робочих місць на тлі значних витрат на розвиток проєктів у сфері штучного інтелекту.

Ще раніше Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та деякі інші компанії заявили про намір скоротити понад 52 тисячі робочих місць. Частина з них пояснює це рішення економічною невизначеністю та зростанням витрат, пов’язаних з інвестиціями в штучний інтелект.

Розвиток штучного інтелекту – прогнози експертів

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що у розвинених країнах під впливом штучного інтелекту може опинитися близько 60% робочих місць. За словами експертів, ШІ розвивається настільки стрімко, що здатен спричинити справжнє "цунамі" на ринку праці.

Вважається, що існує низка високооплачуваних професій, які штучний інтелект навряд чи зможе замінити найближчим часом. Найбільш стійкими до автоматизації залишаються спеціальності, де потрібні людська взаємодія, здатність оцінювати ситуації та емоційний інтелект.

Таким чином, найменш уразливими до автоматизації залишаються медичні працівники, робітничі спеціальності (зокрема електрики, сантехніки та монтажники), керівні посади, креативні професії, а також технічні фахівці, які розробляють і керують системами штучного інтелекту.

Вас також можуть зацікавити новини: