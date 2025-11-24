Штучний інтелект розвивається настільки швидко, що може спричинити справжнє "цунамі" на ринку праці.

У розвинених країнах під впливом штучного інтелекту (ШІ) можуть опинитися близько 60% робочих місць.

Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на саміті G20.

За її словами, світова економіка розвивається краще, ніж побоювалися в МВФ, але гірше, ніж потрібно. Головна причина повільного зростання - повільне зростання продуктивності. ШІ може змінити цю тенденцію, додавши майже 1% до глобального зростання економіки.

Георгієва також зазначила, що штучний інтелект проникає в наше життя надзвичайно швидко, але не всі країни готові до цього.

"У розвинених економіках під вплив змін може потрапити 60% робочих місць, на ринках, що розвиваються - близько 40%, а в країнах із низьким доходом - 26%. Отже, штучний інтелект накриває ринок праці, як цунамі", - зазначила вона.

Георгієва закликала уряди зосередитися на внутрішній політиці, яка підвищує готовність до ШІ (розвитку навичок, створення інфраструктури та податкових умов, що стимулюють інновації). Вона також наголосила на потребі створення під егідою ООН спільної етичної та регуляторної платформи та важливості допомоги країнам, що розвиваються, аби вони не відставали у технологічному розвитку.

Штучний інтелект і ринок праці - головні новини

Бізнес-журнал Forbes писав, що є низка високооплачуваних професій, які штучний інтелект не зможе замінити найближчим часом. Найстійкішими до автоматизації залишаються ролі, де потрібні людська взаємодія, оцінка ситуацій та емоційний інтелект.

Так, найменш уразливими до автоматизації залишаються медики, робітничі спеціальності (електрики, сантехніки, монтажники), керівні посади, креативні професії, а також технічні спеціальності, що створюють і керують системами ШІ.

Генеральний директор OpenAI і творець ChatGPT Сем Альтман заявив, що штучний інтелект покаже, які види діяльності дійсно створюють цінність, а які лише імітують працю.

