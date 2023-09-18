Компанію "Діалог", яка займається створенням фейків, очолює Володимир Табак, один з найближчих соратників першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

У Росії акціонерна некомерційна організція "Діалог", відповідальна за присутність державних органів та чиновників у соцмережах, від початку війни в Україні "розганяла" фейки про Україну та ЗСУ.

Згідно з результатами розслідування "Медузи", "Важливих історій" і The Bell, за роботу 2022 року "Діалог" отримав близько 9 мільярдів рублів з бюджету Міністерства цифрового розвитку країни-агресора.

Головна організація - АНО "Діалог" - отримала 1,8 млрд з цієї суми, ще 6,5 млрд заробила її дочірня структура - "Діалог регіони". Всього до 2024 року "Діалог регіони" очікують отримати з бюджету 24 млрд рублів.

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Компанію "Діалог" очолює Володимир Табак, один з найближчих соратників першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергія Кирієнка. Згідно зі звітами "Діалогу" , його співробітники працювали над поширенням фейків, включаючи такі твердження, як:

військовослужбовці Збройних Сил України нібито продавали свої нагороди на Ebay;

українським солдатам нібито видавали таблетки, що сприяють підвищенню агресії;

українська влада імовірно є власниками дорогої нерухомості в Швейцарії;

біженцям з України надавалися передбачувано "принизливі" вакансії;

в Україні нібито почалася мобілізація жінок.

Поширенням подібних фейків займалися близько 60 осіб. За даними розслідування, серед підрядників "Діалогу" фігурували Z-воєнкори, канали Володимира Соловйова, "Війна з фейками","Лапша медіа" та інші. На наради до офісу "Діалогу" приходили співробітники прокремлівського телеграм-каналу "Readovka", а також "Mash".

До повномасштабного російського вторгнення в Україну "Діалог" займався адмініструванням сторінок та пабліків державних органів та установ, включаючи сторінки губернаторів, міських адміністрацій, регіональних міністерств, шкіл та дитячих садків. Зараз це дає їм можливість ефективно поширювати пропаганду.

Компанія не обмежується виключно офіційними ресурсами. Так, в розслідуванні згадується паблік в "Однокласниках" під назвою "Поради для вас", в якому поширювали інформацію про діяльність Сергія Кирієнка і нібито незаконне використання Україною заборонених видів зброї.

Фейки про Україну

У червні 2023 року СБУ зявила про те, що РФ готує нові фейки про російське громадянство українських чиновників і військових. Повідомлялося, що початок дії ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.

У серпні 2023 року в Києві затримали двох пропагандисток, які за гроші РФ "розганяли" фейки про Україну. Зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті і намагалися дискредитувати сили оборони.

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