Початок дії ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

Співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

Дані про нові провокації СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

"Правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити: внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб; підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони", - йдеться у повідомленні української спецслужби.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні", - пояснюють у СБУ.

Інші фейки Росії

Як повідомляв УНІАН, перед цим кремліські пропагандисти поширювали неправдиву інформацію про знищення представників військового керівництва ЗСУ. Зокрема активно розносили фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На це Головнокомандувач записав відео, у якому наголосив, що Україна здобуде перемогу. Але росіяни відреагували на свіжі фото та відео з генералом новими фейками про смерть Залужного. Проте цим "Залужним" виявився мертвий окупант з георгіївською стрічкою на грудях і у типовій для росіян військовій формі.

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