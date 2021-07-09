За підсумками травня зростання цін на продукти стало рекордним за останнє десятиліття.

Індекс цін на продовольство в світі в червні склав 124,6 пункту, він виріс на 33,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До травня показник знизився на 2,5%. Зниження індексу відбулося вперше за 12 місяців.

Індекс цін на продовольство в світі розраховує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Зниження показника в червні пов'язане з падінням цін на рослинні масла, зерно і молочні продукти. Ціни на цукор і м'ясо зросли.

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За підсумками травня зростання цін на продукти стало рекордним за останнє десятиліття. Середнє значення індексу продовольчих цін у травні, за уточненими даними, склало 127,8 пункту. Це майже на 40% вище показника травня минулого року, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла