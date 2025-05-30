На тлі рішення суду світові ціни на нафту пішли донизу.

Федеральний апеляційний суд тимчасово відновив дію масштабних мит президента США Дональда Трампа 29 травня - на наступний же день після того, як торговий суд США постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, повідомляє Reuters.

Федеральний апеляційний суд США заявив, що призупиняє дію рішення суду нижчої інстанції для розгляду апеляції уряду. Згідно з ухвалою суду, позивачі мають надати пояснення до 5 червня, а Білий дім - до 9 червня.

Журналісти зазначають, що рішення Суду з міжнародної торгівлі США, прийняте 29 травня, загрожувало скасуванням або, принаймні, відтермінуванням запровадження мит Трампа.

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Втім, чиновники з адміністрації американського президента заявили, що рішення торгового суду не зупинить можливий перегляд мит, оскільки вони розраховують або на перемогу в апеляції, або на використання інших президентських повноважень для того, щоб нові мита набули чинності.

"Рішення торгового суду не завадило жодним переговорам з провідними торговельними партнерами, які заплановані на найближчі дні", - додали в адміністрації Трампа.

Сам Трамп написав у заяві, поширеній у соціальних мережах, що він сподівається, що Верховний суд США "скасує це жахливе, загрозливе для країни рішення" торгового суду, водночас розкритикувавши судову гілку влади як антиамериканську.

На тлі рішення Апеляційного суду США, нафта на торгах 30 травня дешевшала. Ф’ючерси марки Brent здешевшали на 21 цент, до 63,94 долара за барель, американська нафта марки WTI подешевшала на 22 центи, до 60,72 долара за барель.

Мита Трампа - головні новини

2 квітня американський лідер оголосив про запровадження нових імпортних мит на товари з інших країн. Першопочатково було запроваджено 34% мито на товари з Китаю. На товари з Великобританії та України – 10%.

Після того Трамп неоднаразово переглядав розмір мит. Так, щодо Китаю він запровадив найбільші мита - сукупна ставка становила 145%.

28 травня американський суд заблокував масштабні мита, які оголосив президент США Дональд Трамп, оскільки він перевищив повноваження.

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