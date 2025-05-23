Загальний збиток для економіки ЄС від 50% мит може сягнути 0,5% ВВП, пише видання.

Погроза Дональда Трампа запровадити 50-відсотковий тариф на весь експорт із ЄС завдасть нищівного удару по ключових виробничих секторах, включно з автомобілебудуванням, аерокосмічною промисловістю, хімічною промисловістю та іншими товарами. Про це пише видання Financial Times.

США є найбільшим торговельним партнером ЄС, на частку якого у 2024 році припаде трохи більше 20 відсотків експорту товарів на суму понад 530 млрд євро, згідно з даними Європейської комісії.

Зазначається, що Німеччина, Ірландія, Італія та Франція є провідними експортерами за країнами. Сюди входить понад 200 млрд євро машин і транспортних засобів, 160 млрд євро хімікатів і 25 млрд євро продуктів харчування та напоїв.

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Економічне моделювання, проведене, коли Трамп запровадив 20-відсотковий тариф у квітні минулого року, показало, що тарифи вдарять по ВВП блоку на 0,2 відсотка. Цей показник зросте до 0,5 відсотка, якщо будуть введені 50-відсоткові тарифи.

Ліки були найбільш експортованими товарами з ЄС до США у 2024 році, при цьому на ринку США було продано майже 80 мільярдів євро ліків, за даними Євростату.

Важливо, що досі фармацевтичні препарати були виключені з так званих взаємних тарифів, запроваджених на початку квітня, хоча Трамп розпочав розслідування відповідно до розділу 232 щодо наслідків для національної безпеки опори на іноземне виробництво.

"Європейські фармацевтичні компанії, такі як Novo Nordisk, датський виробник препарату від ожиріння та діабету Ozempic, і Sanofi, французький виробник ліків, мають значне внутрішнє виробництво. Але американські фармацевтичні компанії також побудували великі виробничі бази в ЄС, особливо в Ірландії, де вони скористалися нижчою податковою ставкою", - ідеться в статті.

Авіакосмічна промисловість

Зазначається, що Boeing і Airbus імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів світу. Американський виробник літаків, який закуповує деталі для своїх літаків з таких країн, як Італія і Японія, вважається особливо вразливим для тарифів Трампа.

Ще до п'ятничного оголошення Ryanair - найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія і один з найбільших клієнтів Boeing - попереджала, що може затримати поставки літаків, якщо тарифи зроблять їх дорожчими.

Майкл О'Лірі, генеральний директор Ryanair, заявив цього місяця, що авіакомпанія перебуває в "дебатах" із Boeing про те, яка сторона візьме на себе витрати на тарифи.

Автомобілі

Керівники автомобільних компаній негайно обрушилися з критикою на нездатність ЄС досягти угоди зі США про зниження 25-відсоткових тарифів, які він запровадив на іноземні автомобілі та запчастини.

Цікаво, що останні тижні автомобільна промисловість сподівалася, що Брюссель і Вашингтон досягнуть угоди щодо імпорту автомобілів, особливо після того, як США досягли угоди з Великою Британією про 10-відсоткову тарифну ставку.

Наразі ЄС запроваджує 10-відсоткове мито на імпорт автомобілів зі США, тоді як США стягують лише 2,5 відсотка.

Олівер Ципсе, генеральний директор BMW, передбачив на початку цього місяця, що тарифи Трампа на іномарки будуть знижені з липня.

Важливо, що США є другим за величиною ринком для експорту автомобілів з ЄС після Великої Британії. Минулого року ЄС експортував до США 757 654 нові автомобілі на суму 38,9 млрд євро. За даними європейської автомобільної організації Acea, зі США було імпортовано лише 169 152 нових автомобілі на суму 7,8 млрд євро.

Продукти харчування та напої

Видання зазначає, що експорт продуктів харчування та напоїв з ЄС до США на суму 25 млрд євро невеликий порівняно з основними промисловими секторами, але він має велике політичне значення і, ймовірно, стане об'єктом заходів у відповідь з обох сторін.

Двостороння торгівля агропродовольчою сировиною, інгредієнтами та готовою продукцією оцінюється в 40 млрд євро. Багато горіхів, фруктів і овочів, вироблених у США, потрапили до списку можливих заходів у відповідь з боку Брюсселя, тоді як французьке шампанське та італійський сир пармезан належать до переліку європейських продуктів, що перебувають під загрозою заходів у відповідь США.

Мита від Трампа - деталі

Президент Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити тарифи в розмірі 50% на товари, що поставляються до США з Євросоюзу. Глава Білого дому також пригрозив установити імпортні мита на телефони американської компанії Apple, якщо їх вироблятимуть не на території США.

Пізніше він сказав, що вже не шукає угоди з Євросоюзом: мита в розмірі 50% запрацюють з 1 червня.

"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. На рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелике відтермінування", - сказав американський лідер.

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