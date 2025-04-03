Президент США побачив загрозу для країни в торговельній політиці торгових партнерів.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, щоб захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Білого дому.

"Основні умови, включно з відсутністю взаємності у двосторонніх торговельних відносинах, різноманітними тарифними ставками та нетарифними бар'єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, що пригнічує внутрішню заробітну плату і споживання, про що свідчить великий та постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці", - йдеться в документі.

Зазначається, що джерело загрози для США розташоване переважно за межами країни, "у внутрішній економічній політиці ключових торговельних партнерів і структурних дисбалансах світової торговельної системи". Трамп заявив, що оголошує надзвичайний стан у США у зв'язку з цією загрозою.

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За даними CNN, США імпортували товарів на 1,2 трильйона доларів більше, ніж експортувала у 2024 році, що є рекордом.

При цьому економісти зазначили, що розрив торгівлі товарами не відображає всієї картини економічної взаємодії США з торговими партнерами. Наприклад, минулого року Америка експортувала послуг на 1,1 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію.

Також торговельний дефіцит компенсується експортом капіталу та фінансовими рахунками, які включають операції з іноземними активами та прощення міжнародних боргів.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуться в Штати. Мита на машини почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова відповісти на введення жорстких торгових мит з боку США.

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