Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, щоб захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Білого дому.
"Основні умови, включно з відсутністю взаємності у двосторонніх торговельних відносинах, різноманітними тарифними ставками та нетарифними бар'єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, що пригнічує внутрішню заробітну плату і споживання, про що свідчить великий та постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці", - йдеться в документі.
Зазначається, що джерело загрози для США розташоване переважно за межами країни, "у внутрішній економічній політиці ключових торговельних партнерів і структурних дисбалансах світової торговельної системи". Трамп заявив, що оголошує надзвичайний стан у США у зв'язку з цією загрозою.
За даними CNN, США імпортували товарів на 1,2 трильйона доларів більше, ніж експортувала у 2024 році, що є рекордом.
При цьому економісти зазначили, що розрив торгівлі товарами не відображає всієї картини економічної взаємодії США з торговими партнерами. Наприклад, минулого року Америка експортувала послуг на 1,1 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію.
Також торговельний дефіцит компенсується експортом капіталу та фінансовими рахунками, які включають операції з іноземними активами та прощення міжнародних боргів.
Мита Трампа - останні новини
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуться в Штати. Мита на машини почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.
Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова відповісти на введення жорстких торгових мит з боку США.