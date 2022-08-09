Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

Ринок праці в Україні демонструє незначне пожвавлення: за липень кількість вакансій зросла на 14% при тому, що минулого року в липні спостерігався спад у порівнянні з червнем.

Про це УНІАН повідомила прес-служба сайту з пошуку роботи Work.ua.

Зазначається, що кількість актуальних вакансій зросла до 40 тис. 459. У липні ринок праці на заході України досягнув 75% від показників минулого року.

Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. У Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій у липні 2022 року уже досягла 80% та 76% від кількості вакансій у липні 2021 року.

"Липнева п'ятірка лідерів у рейтингу з найбільшою кількістю вакансій за місяць не змінилася. Зріс лише попит на таких популярних спеціалістів: менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%); продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%); бухгалтер — 1 628 вакансій (+20%); водій — 1 265 вакансій (+16%); кухар — 1 149 вакансій (+11%)", - йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати з червнем, то в липні спостерігаєтся найбільший приріст нових вакансій у таких категоріях, як юриспруденція, освіта і наука, фінанси, банк, нерухомість та страхування. Зростання вакансій може свідчити про відновлення ділової активності в цих сферах бізнесу.

"Основний тренд на ринку праці незмінний: ринок залишається за роботодавцями. Однак фактор сезонності та міграційні процеси вплинули на загальний рівень конкуренції. У другий місяць літа середня кількість відгуків дещо знизилася. Цього липня конкуренція учетверо вища, ніж у липні минулого року", - повідомили у Work.ua.

Найвища конкуренція в липні трималася у п'яти регіонах - у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Найнижча конкуренція — менше одного відгуку на вакансію на день — спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.

Що стосується вакансій, то в топ-5 посад з найбільшою конкуренцією в липні увійшли оброблювач фото, адміністратор салону краси, HTML-верстальник, відеомонтажер, графічний дизайнер.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua., у липні на українському ринку праці традиційно затребуваними залишаються спеціалісти сфери рітейл (продавці, касири, адміністратори торгових залів) та менеджери з продажів.

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