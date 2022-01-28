Облік товарних запасів можуть вести не всі фізособи-підприємці.

Українські податківці пояснили, кому з фізичних осіб-підприємців необхідно вести облік товарних запасів та працювати з реєстраторами розрахункових операцій з 1 січня. Така вимога стосується не всіх ФОПів.

Про це повідомили в прес-службі Державної податкової служби.

У податковій вказали, що використовувати РРО/ПРО та вести облік товарних запасів не зобов'язані ФОПи - платники єдиного податку І групи.

При цьому зобов'язані застосовувати РРО/ПРО, але можуть не вести облік запасів ФОПи - платники єдиного податку II-IV груп, якщо е продають побутові товари з гарантією, ліків і медвиробів, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, а також якщо не є платниками ПДВ.

Читайте такожКабмін звільнив частину ФОПів від використання касових апаратів: кого це стосуватиметьсяВести облік товарних запасів та використовувати РРО зобов'язані ФОПи-платники єдиного податку ІІ-ІV груп, які сплачують ПДВ або продають:

технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту;

лікарські засоби або вироби медичного призначення;

вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, а також дорогоцінного каміння органогенного утворення.

Протести ФОПів

25 січня ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини.

Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 січня 18 поліцейських та 3 Учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

26 січня акція протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжилася

У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.

Вас також можуть зацікавити новини: