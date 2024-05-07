Клієнтам швейцарських банків із числа 10 найбільших вдається переказувати рублі в Європу.

Деякі швейцарські банки готові працювати з рублями всупереч посиленню банківського обслуговування росіян у країні. Може йтися про перекази від 10 мільйонів доларів за спеціальним попереднім погодженням.

Видання Forbes Russia, 2023 року через посилення правил обслуговування клієнти швейцарських банків із паспортами Російської Федерації зіткнулися із загрозою блокування рахунків, якщо вони платять податки в Росії або у них є бізнес у цій країні. Уже цього року банки почали закривати рахунки клієнтів з російськими паспортами.

При цьому клієнтам швейцарських банків із числа 10 найбільших досі вдається не тільки зберегти рахунки, а й переказувати на них рублі.

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Один зі співрозмовників розповів, що у випадку з одним із банків переказати рублі можна, якщо йдеться про суму від 10 мільйонів доларів, але такі перекази відбуваються за спеціальним попереднім погодженням. Після переказу в банк рублі обмінюються на іноземну валюту за біржовим курсом, а банк бере комісію - близько 0,2-0,4% від суми угоди. Також клієнта зобов'язують розмістити переведені гроші в цьому ж банку.

Зазначається, що рішення щодо кожного переказу ухвалюють індивідуально, і були відмови - якщо джерело отримання коштів - угоди з держкомпаніями або державою.

"Курс конвертації переведених рублів біржовий, а комісія банку становила 0,5% від угоди", - розповів інвестконсультант. "Такі угоди доступні для вже діючих клієнтів, до яких у фахівців із комплаєнсу не було жодних питань".

За даними видання, такі операції проводили такі банки, як UBS і Credit Suisse, а також Vontobel. Зі свого боку представник швейцарської сторони запевнив, що це вже не практикується.

Санкції проти російських банків - останні новини

Міністерство фінансів США дозволило здійснювати операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики. Йдеться про "ВТБ", "Центробанк", "Сбербанк" і "Альфа-банк".

Ліцензія Мінфіну згадує також банки "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ.РФ", "Банк Зеніт" і "Банк Санкт-Петербург". Заборону на операції знято до 1 листопада 2024 року, однак можливе продовження дозволу.

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