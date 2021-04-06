Помер професор економіки Колумбійського університету Роберт Манделл, відомий світу як автор єдиної європейської валюти.
Манделл помер у віці 88 років 4 квітня в Італії, де жив останні роки, повідомляє Forbes.
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Роберт Манделл - ідейний натхненник єдиної європейської валюти.
Дослідження Манделла, якого називають "батьком євро", допомогли закласти основу для валюти, створеної в 1999 році.
Також він підтримував створення загальноєвропейського економічного і валютного союзу.
У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію з економіки за свою теорію про те, що для успіху зони з єдиною валютою необхідні гнучкі ринки, в тому числі вільне пересування робочої сили та капіталу.
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