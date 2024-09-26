Зазначається, що під удар потрапили найвідоміші судна "тіньового флоту".

Великобританія завдала удару по "тіньовому флоту" Російської Федерації. Лондон ввів санкції щодо п'яти суден та двох пов'язаних із ними організацій, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ.

У прес-службі британського уряду зазначено, що до санкційного списку потрапили такі судна:

Pioneer (IMO 9256602);

Asya Energy (IMO 9216298);

Nova Energy (IMO 9324277);

North Sky (ІМО 9953523);

SCF La Perouse (IMO 9849887).

Також під обмеження потрапили такі організації:

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Ocean Speedstar solutions OPC - оператор і керуючий Pioneer і Asya Energy;

White fox ship management - оператор і керуючий North Sky.

СПГ є важливим джерелом фінансування війни РФ проти України. Москва планує збільшити свої доходи від продажу СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8 до 20%.

Це перший випадок, коли Велика Британія ввела санкції безпосередньо щодо суден, які перевозять СПГ.

Санкції Великої Британії проти Росії - останні новини

Цього року Велика Британія, разом з нашими союзниками в США і ЄС, ввела санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво. Сьогоднішні дії ґрунтуються на цьому і спрямовані проти суден і організацій, залучених до російського сектору СПГ, які беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в Росії.

Велика Британія запровадила санкції проти 15 суден і організацій, пов'язаних із російським сектором СПГ, і ми продовжуватимемо боротися з цим важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні.

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