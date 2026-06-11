Uklon запустив власний маркетплейс у застосунку: що там можна придбати

Маркетплейс Uklon Store будуть поступово наповнювати категоріями.

Сервіс виклику таксі Uklon 11 червня запустив власний маркетплейс Uklon Store у своєму застосунку. Поки це бета-версія, першою категорією в якій став розділ "Квіти", йдеться в пресрелізі Uklon, який отримав УНІАН.

Сервіс "Квіти" доступний на головному екрані застосунку. Щоб здійснити покупку, потрібно обрати магазин, товар з нього, вказати адресу для доставки та оплатити її. Зазначається, що наразі Uklon Store працює тільки в межах Києва.

Компанія планує протестити сервіс в категорії "Квіти", і поступово розширювати його у міру зростання попиту, додаючи нові категорії для замовлень.

Відео дня

"Запуск маркетплейсу – це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Сьогодні це вже шостий продукт у застосунку – поряд із поїздками, доставкою, купівлею автобусних квитків та електросамокатами", – каже CEO Uklon Сергій Гришков.

Uklon - останні новини

В кінці травня Uklon провів публічний тест-драйв дистанційно керованого автомобіля. Автомобільна базова станція знаходилася всередині приміщення, за пультом сидів водій, якій і здійснював керування машиною.

На саму автівку був встановлений комплект обладнання з 6 камер, ряду сенсорів, модулів передачі зв’язку і комп’ютера від Nvidia. Така технологія дозволяє працювати водієм людям з інвалідністю – ветеранам війни з ампутаціями нижніх кінцівок.

В кінці березня український сервіс таксі Uklon розпочинає продаж автобусних квитків по Україні та за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: