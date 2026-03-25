Тепер не тільки таксі: Uklon запускає нову функцію для подорожей

Компанія уклала партнерство з неназваним агрегатором автобусних перевезень.

Український сервіс таксі Uklon розпочинає продаж автобусних квитків по Україні та за кордон. Про це заявив CEO Uklon Сергій Гришков, пише Forbes.

Користувачі Uklon тепер можуть придбати квитки на внутрішні та міжнародні автобусні маршрути прямо у додатку. Новий сервіс запущено у бета-версії: наразі він доступний для пристроїв на Android, а протягом доби стане доступним і для iOS.

За словами Гришкова, новий напрямок покликаний доповнити основний бізнес компанії та створити додаткову синергію з сервісом замовлення поїздок.

"До 2027 року це може стати драйвером нашого додаткового зростання", – додав він.

Для запуску сервісу компанія уклала партнерство з агрегатором автобусних перевезень, назву якого Гришков поки не розкриває. Uklon також планує створити окрему команду для цього напряму та поступово перейти до прямих інтеграцій із перевізниками.

Служби таксі в Україні – останні новини

На тлі стрімкого зростання цін на бензин в Україні зростає вартість усіх перевезень, включно з поїздками на таксі. Нещодавно УНІАН дізнався у представників популярних сервісів Bolt та Uklon, чи планують вони підвищувати тарифи для пасажирів.

Нагадаємо також, раніше стало відомо, що понад 90% ринку таксі в Україні функціонує в тіні. Щоб змінити цю ситуацію, у Міністерстві розвитку громад та територій пропонують законопроєкт, який надасть таксистам статус самозайнятих перевізників.

